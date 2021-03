È finita l'avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone. Il club ha deciso di esonerarlo dopo le ultime sei sconfitte consecutive. L'ultima ieri, in casa contro il Cagliari che invece aveva abbracciato da qualche giorno il neo tecnico Semplici. Per sostituirlo pronto Serse Cosmi: è lui il nome giusto per la società calabrese per tentare una rincorsa quasi disperata alla salvezza.

«Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa - la nota ufficiale -. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera».

Con quello di Stroppa sale a sei il numero di esoneri da inizio stagione in Serie A: Iachini, Maran, Liverani, Giampaolo e Di Francesco.

