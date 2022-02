Espanyol-Barcellona, pari al 96’ e il Napoli studia gli avversari

Erano oltre dieci anni che il Barcellona non giocava un derby così «ravvicinato», sia per una questione di classifica sia per i valori in campo. L'Espanyol della stagione 2010-11, nel quale giocava un giovane José María Callejón, sfidava il Dream Team di Pep Guardiola, che però non era una squadra in divenire ma una macchina perfetta che tramite il controllo del pallone faceva il bello e il cattivo tempo.

Il Barça di oggi, invece,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati