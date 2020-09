La scena è questa: il Jk Nomme Kalju, squadra del campionato estone, batte il calcio d'inizio e mette immediatamente la palla fuori. Sostituzione. Sono passati appena 13". Cambio concordato per dare esperienza ad una formazione già martoriata dal Covid-19. Ma il regolamento impone che inizialmente vengano schierati in campo due elementi cresciuti nel settore giovanile. Ed ecco perché il classe 2004 Lauri Suup non ha nemmeno la possibilità di sudare. Il suo posto lo prende l'ucraino Chomutov, appostato a metà campo e che già aveva fatto il riscaldamento con la squadra. Una sostituzione da primato mondiale: forse la più veloce della storia. Il tutto per aggirare una regola che forse, in questo caso e vista la situazione, poteva essere messa in standby. Ma il 16enne Suup si è dovuto prestare a questa "farsa" voluta e studiata dalla società. Questo sacrificio, purtroppo per lui, non è nemmeno bastato, perché la sua squadra è stata comunque battuta 2-1 dal Levadia, che ha superato in classifica proprio il Kalju. Oltre il "danno" anche la beffa. Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA