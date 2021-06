Slovacchia, due positivi al Covid: il Napoli in ansia per Lobotka

Paura covid nel ritiro della Slovacchia: il difensore laziale Denis Vavro e un membro dello staff sono infatti risultati positivi al covid nelle scorse ore, come ha confermato l’allenatore della nazionale Stefan Tarkovic in conferenza stampa, prima del secondo match del girone europeo contro la Svezia in programma venerdì pomeriggio alle 15.

Nuovo timore covid, dunque, per la nazionale del napoletano Stanislav Lobotka: l'azzurro non è sceso in campo nella prima uscita della Slovacchia ma adesso andrà in isolamento insieme al capitano Marek Hamsik e al resto del gruppo. I due soggetti positivi sono già in isolamento e asintomatici, ma resta massima allerta in vista della partita di domani in Russia.