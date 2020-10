Si sono giocate questa sera le semifinali per decretare 8 finaliste che si giocheranno i 4 posti disponibili per Euro 2020. Questi i risultati delle partite in programma:

Georgia-Bielorussia 1-0

Bulgaria-Ungheria 1-3

Islanda-Romania 2-1

Macedonia del Nord-Kosovo 2-1 (dts)

Bosnia-Irlanda del Nord 3-4 (dcr)

Norvegia-Serbia 1-2

Scozia-Israele 5-3 (dcr)

Slovacchia-Irlanda 4-2 (dcr)

