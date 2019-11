Alle 18, a Bucarest, via a Euro 2020, con il sorteggio alla fase finale. L'Italia, testa di serie, rischia di ritrovarsi come avversarie Portogallo e Francia.

Urna 1: Belgio, ITALIA (ospitante), Inghilterra (ospitante), Germania (ospitante), Spagna (ospitante), Ucraina. Urna 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (ospitante) Russia (ospitante). Urna 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca Urna 4: Galles, Finlandia, vincente spareggio A (Islanda-Bulgaria-Ungheria-Romania), vinc. spar. B (Bosnia Herzegovina, Slovacchia, Irlanda del Nord, Eire), vinc. spar. C (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), vinc. spar. D (Georgia, Macedonia, Kosovo, Bielorussia)ia, testa di serie, sarà inserita nel gruppo A.

Ultimo aggiornamento: 17:15

