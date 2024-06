Vietato montarsi la testa. Ma l'Italia che batte la Bosnia (1-0) a Empoli è lontana parente di quella ingolfata e impacciata vista contro la Turchia la scorsa settimana. Segnali incoraggianti per Spalletti che alla vigilia aveva chiesto un'altra Italia ed è stato accontentato dai suoi ragazzi. Adesso la testa all'Albania che sabato ci terrà a battesimo all'Europeo. «Buona Italia, ma ci è mancata un po' di energia. Ora entriamo nel vero clima partita», il commento del ct.

La chiave

Inutile girarci troppo attorno, con Scammacca a fare da ariete al centro dell'attacco la musica è molto diversa. Uno spartito tutto nuovo, perché la Nazionale ha un punto di riferimento sul quale appoggiarsi non solo quando c'è da trovare il totem, ma anche perché Scamacca è uno che da solo si porta dietro tutta la difesa avversaria aprendo voragini invitanti per i centrocampisti che si buttano dentro. Nulla per cui esaltarsi e montarsi da testa, ma i termometro azzurro indica un miglioramento dello stato di salute.

Il gol del vantaggio lo segna Frattesi ed è il manifesto dell'idea di calcio di Spalletti per questa Nazionale: Chiesa inventa, Scamacca distrae i difensori avversari, Frattesi ne approfitta e la butta dentro con un bel tiro al volo all'altezza del dischetto del rigore. «Dobbiamo essere bravi a gestire meglio le occasioni e sfruttare quelle che avremo. Si sono viste delle cose interessanti», il commento di Frattesi. E pensare che gli azzurri avrebbero potuto segnare anche prima se solo Frattesi e Chiesa non si fossero divorati una clamorosa occasione a due passi dal portiere bosniaco. Sono i piccoli sintomi di miglioramento rispetto a quella brutta Italia vista a Bologna contro la Turchia.

Cosa non va

È pur vero che laresta a secco e che anche Donnarumma resta imbattuto nell'ultima amichevole che porta, ma qualche amnesia di Calafiori ha messo i brividi. Per questo secondo test, infatti, Spalletti prova ilche funziona bene in fase offensiva, meno in quella difensiva. Perché sealle spalle di Scamacca garantiscono qualità e imprevedibilità alla manovra,Tra le novità c'è anche il doppio playe nella ripresa il ct concede minuti a. Spazio anche a Raspadori che prima si muove alle spalle die poi a quelle di, ma in nessuno dei due casi riesce a lasciare il segno in maniera determinante.