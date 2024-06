Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Italia alla gara d'esordio di Euro 2024, in programma sabato sera (ore 21 a Dortmund contro l'ostica Albania). Luciano Spalletti deve fare i conti con qualche problema di troppo a centrocampo. Se persistono i dubbi intorno a Nicolò Barella, che però sembra poter recuperare in tempo per il debutto europeo, anche se non è ancora certa la sua presenza nella formazione titolare, Nicolò Fagioli è ancora alle prese con i postumi del fastidio muscolare accusato nei giorni scorsi e la sua presenza contro l'Albania è ancora in forse.

Sembra rientrato invece l'allarme per Davide Frattesi che, dopo aver saltato l'allenamento di martedì, ieri è tornato in campo. Il commissario tecnico azzurro sta già valutando tutte le alternative possibili, compresa la carta Bryan Cristante, che potrebbe essere impiegato in mediana insieme a Jorginho, con Lorenzo Pellegrini sulla trequarti.

Intanto cresce l'entusiasmo attorno alla Nazionale, molto stimata dal capodelegazione Gigi Buffon: «Questa è una Nazionale che è sottostimata, è molto competitiva, prima di tutto per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono. Ed è la cosa che mi ha sorpreso di più, il senso di appartenenza alla nostra Nazione, il loro atteggiamento di chi con umiltà si mette a disposizione di ogni linea guida che l'allenatore dà e che la federazione cerca di trasferirgli.. E poi ci sono 4 o 5 elementi che fanno parte del gotha del calcio europeo e mondiale.

Dunque, oltre a un ottimo gruppo, abbiamo anche delle individualità per far sì che si possa fare bene». Molto convinto anche Giovanni Di Lorenzo che, al momento, è concentrato esclusivamente sulla sua esperienza con l'Italia: «Io sono serenissimo, sto preparando questo secondo Europeo che è qualcosa di bello. Pper me che ho fatto un percorso venendo dal basso è molto bello, sono orgoglioso».

Il difensore del Napoli ha parlato anche dei "superstiti" dell'Italia vincitrice dell'ultimo Europeo: «Siamo rimasti 7-8 calciatori ma l'anima di questo gruppo è la stessa. Oltre ad avere grandi giocatori questo gruppo ha dentro grandi uomini».