Euro avversari, in campo l'Ajax: scatenati, 5-0 e vetta solitaria

La scomparsa della Regina Elisabetta ha sconvolto il Regno Unito, tanto da fermare anche il calcio inglese e dei Paesi del Regno. In campo, dunque, nell'ultimo weekend non sono andati né il Liverpool in Premier League né i Rangers Glasgow nella Premiership scozzese, entrambe le formazioni impegnate nel Girone A di Champions League insieme con il Napoli.

A giocare, oltre agli azzurri, solo gli olandesi dell'Ajax: i lancieri ancora una volta danno spettacolo in campo e dopo il 4-0 rifilato ai Rangers in settimana in Champions mettono insieme un travolgente 5-0 contro l'Heerenven in campionato. Una vittoria larga grazie ai gol di Klaassen, Taylor, Brobbey e la doppietta di Kudus che tiene l'Ajax in vetta al campionato a punteggio pieno (18 punti) e a +5 sul Feyenoord secondo.