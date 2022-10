Euro avversari, è crisi per il Liverpool: ko con l'Arsenal, -14 dalla vetta

Per il Liverpool di Jurgen Klopp è ufficialmente aperta la crisi. Almeno in campionato. La squadra avversaria del Napoli di Spalletti in Champions League ha perso anche oggi nel big match di giornata: a Londra la spunta l'Arsenal, che batte i Reds 3-2 e fugge via in campionato, con i Gunners di Arteta ora da soli in vetta alla Premier League.

Una vetta che dista ora ben 14 punti per Salah e compagni: il Liverpool, infatti, ha incassato oggi la sua seconda sconfitta in campionato e resta al 10° posto in classifica, attualmente fuori anche dalla zona europea. I Reds di Klopp saranno impegnati mercoledì in Scozia contro i Rangers per mettere in cassaforte almeno la qualificazione agli Ottavi di Champions League.