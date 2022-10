Euro avversari: crolla il Liverpool contro l'ultima in classifica, solo pari Rangers

Solo un pareggio che non fa bene alla classifica. Prima della trasferta di Napoli i Rangers Glasgow si fanno fermare sull'1-1 dal Livingston nell'undicesimo turno del campionato scozzese. Una partita riacciuffata all'ultimo minuto: proprio gli ospiti erano andati in vantaggio in apertura di gara, poi la squadra di van Bronckhorst riesce a pareggiare in pieno recupero con Lundstram.

Nel Girone del Napoli di Spalletti, sconfitta a sorpresa per il Liverpool: i reds di Klopp, dopo aver battuto il City di Guardiola si arrendono 1-0 al Nottingham Forrest, ultimo in classifica, e al gol di Awoniyi in apertura di ripresa. Vince invece l'Ajax: gli olandesi battono con un largo 4-1 il Waalwijk in trasferta e restano al primo posto in classifica.