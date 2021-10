Europa League, il Leicester non va: ko il Legia, vince lo Spartak Mosca

Lo Spartak Mosca di Rui Vitoria dà continuità alla vittoria sul Napoli di Luciano Spalletti dello scorso giovedì e vince ancora in trasferta, sul campo dell'Akhmat Grozny, nella decima giornata del campionato russo. A decidere il match un gol di Sobolev, che lancia la squadra di Mosca al 7° posto, a -3 punti dalla zona Champions League.

Crolla in campionato il Legia Varsavia, primo nel Gruppo C degli azzurri, che soccombe 3-1 sul campo del Lechia Gdansk. Si complica la posizione in classifica dei polacchi che sono a un passo dalla zona retrocessione. Situazione di classifica complicata anche per il Leicester: la squadra di Rodgers non vince in campionato da fine agosto - sabato 2-2 contro il Crystal Palace - ed è al 13° posto, a -6 dalla zona europea.