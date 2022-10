Euro avversari, Ajax solo pari e nervi: «Turnover? Lo rifarei per il Napoli»

«Rinunciare a dei titolari in vista del Napoli? Sì, lo rifarei. Perché questa partita la dovevi solo vincere». Queste le parole di Alfred Schreuder, allenatore dell'Ajax, dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera contro il Go Ahead Eagles in campionato. «Non abbiamo giocato bene ma avremmo potuto segnare il 2-0 prima del loro pareggio. Eravamo troppo statici, con poca creatività per poter superare l'avversario».

Gli olandesi hanno mandato in campo qualche titolare in meno rispetto al solito proprio pensando alla sfida contro il Napoli di Spalletti in Champions League di martedi. «In fase difensiva non pensavo ci fosse qualcosa di sbagliato, solo in attacco avevamo poche variazioni e soluzioni. Non era una partita da 1-1. Nel secondo tempo abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare il 2-0, non lo dimentichiamo» ha concluso l'allenatore.

Quello dell'Ajax non è stato l'unico pareggio del Gruppo A di Champions: anche il Liverpool si ferma ancora e contro il Brighton dell'esordiente De Zerbi fa 3-3. Vincono i Rangers Glasgow con un rotondo 4-0 contro il Midlothian.