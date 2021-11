Euro avversari, crolla lo Spartak: Leicester strapazzato dal Chelsea

Dopo il match contro l'Inter di questa sera a Milano, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso dall'importante trasferta russa in Europa League. E gli azzurri troveranno uno Spartak Mosca determinato a cancellare la sconfitta: i russi sono stati battuti nell'ultimo turno di campionato, infatti, dal Krasnodar per 2-1 e scivolano al 10° in classifica.

Non è andata di certo meglio al Leicester di Rodgers: le Foxes inglesi sono state strapazzate dal Chelsea di Tuchel. I Blues - capolisti in Premier League - hanno battuto a domicilio il Leicester con un rotondo 3-0 e le reti di Rudiger, Kante e Pulisic. La squadra di Vardy resta al 12° posto.