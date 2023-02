Euro avversari, crollo Eintracht in Bundes: 0-3 contro il Colonia

Prima sconfitta del 2023 per l'Eintracht Francoforte, la squadra tedesca che affronterà il Napoli agli ottavi di finale di Champions League tra dieci giorni. Sul campo del Colonia, infatti, l'Eintracht è stato superato per 3-0, una sconfitta pesante che ora allontana anche la squadra di Glasner dalle prime posizioni della classifica in Bundesliga.

La vetta della graduatoria infatti ora dista 8 punti, con l'Eintracht che scivola al sesto posto. Le reti del Colonia arrivano tutte nella ripresa: Hubers apre le marcature, poi la doppietta di Skhiri chiude il match nel finale. Ansia anche per il bomber Kolo Muani: l'attaccante del Francoforte esce malconcio dal campo per un colpo subito durante il finale di partita.