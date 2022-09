Euroavversari Napoli: Rangers ok, rinviata la gara del Liverpool

I Rangers Glasgow tornano a sorridere dopo il terribile mercoledì vissuto contro il Napoli a Ibrox in Champions League e le tre sconfitte di fila. Gli scozzesi rialzano la testa nel match di campionato contro il Dundee United: a decidere è una doppietta di Colak che aiuta la squadra di casa a ritrovare i tre punti fondamentali nella rincorsa in campionato.

Con la vittoria, infatti, la squadra di van Bronckhorst recupera qualche punticino ai Celtic in attesa che si completi il turno di campionato e riavvicina la vetta. Domani in campo l'Ajax, in campo in Eredivisie, mentre il Liverpool di Klopp tornerà direttamente in campo dopo la sosta di campionato: anche la gara con il Chelsea di Premier, infatti, è stata rinviata. Il motivo è la carenza di forze dell’ordine che saranno impegnate nei funerali della sovrana d’Inghilterra che si terranno lunedì 19 settembre nell’Abbazia di Westminster.