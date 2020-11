La nube del covid si abbatte sul Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League. La squadra di Rozman ieri non è scesa in campo per il turno di campionato, chiedendo alla federcalcio croata il rinvio del match visto l'alto numero di contagi registrato negli ultimi giorni. Quella del San Paolo di giovedì sarà quindi la prima gara dopo la sosta per le nazionali per Kulenovic e compagni: l'arrivo in città è previsto mercoledì pomeriggio.

In campo ci sono andate però le altre due sfidanti del Napoli nel Girone F di Europa League: la Real Sociedad non ha intenzione di fermarsi, vince a Cadiz con un gol di Isak appena dopo l'ora di gioco e continua la fuga in vetta alla classifica della Liga davanti all'Atletico Madrid (a -3 ma con due gare da recuperare). Un solo gol basta anche all'Az Alkmaar: la rete di Martins Indi permette alla squadra di Slot di avere la meglio dell'Emmen per continuare la rincorsa alla zona europea.

