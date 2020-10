Una domenica sul divano per il Rijeka di Simon Rozman. La squadra croata, inserita nel Gruppo F di Europa League insieme con il Napoli, si fermerà in questo weekend visto il rinvio della gara del 9° turno di campionato in Croazia contro l'HNK Gorica.

Gli avversari, infatti, sono stati travolti dai contagi da coronavirus: ben 13 calciatori del Gorica (più tre membri dello staff) hanno riportato positività al covid, un dato che impedisce al match di essere disputato. Il Rijeka può così pensare già al prossimo turno europeo: i croati saranno impegnati giovedì in Olanda contro l'AZ Alkmaar mentre la Real Sociedad ospiterà il Napoli.

