Quarta vittoria di fila in campionato per l'AZ Alkmaar di Arne Slot. La squadra olandese, che giovedì attende in casa il Napoli per il penultimo e importantissimo turno del Girone F di Europa League, ha battuto a domicilio 2-1 l'Heracles Almelo. Le reti di Koopmeiners e Boadu prima dell'intervallo bastano a portarsi via i tre punti nonostante la rete dei padroni di casa con Schools nella ripresa.

Con il quarto successo di fila l'AZ si riavvicina alle alti posizioni della classifica in Eredivisie con 17 punti. Rallenta in vetta alla Liga, invece, la Real Sociedad, altra protagonista del Girone degli azzurri di Gattuso: la squadra di Imanol resta in vetta con un solo punto di vantaggio sull'Atletico Madrid (che deve però recuperare due gare) dopo l'1-1 nel big match di giornata contro il Villarreal, con le reti prima di Moreno e poi di Oyarzabal entrambe su rigore. Pari anche per la Cenerentola del Girone: il Rijeka fa 1-1 con l'Osijek e resta lontano dal podio della graduatoria.

