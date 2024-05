Atalanta-Bayer Levekusen 3-0: la bergamasca vince l'Europa League con Lookman che firma la tripletta

L'Atalanta nella storia: vince con il Bayer Leverkusen 3-0 ed è campione d'Europa. Con questa vittoria segna la prima volta dell'Italia in Europa League: il successo di questa sera a Dublino è anche infatti un esordio assoluto di squadre italiane nell'albo d'oro di questa competizione, da quando ha cambiato nome.

Fino al 2008 si trattava infatti della coppa Uefa, e a vincerla erano state tre volte la Juve ('77, '90, '93), tre volte l'Inter ('91, '94, '98) due volte il Parma ('95 e '99) e una il Napoli ('89).

La notte di Lookman

«Sono felicissimo, ce l'abbiamo fatta tutti insieme e abbiamo scritto la storia. Il trofeo verrà con noi a Bergamo, incredibile». Così l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman, autore della tripletta che ha deciso la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. «Il club è ambizioso, la scorsa stagione è stata bella e quest'anno abbiamo vinto. Ora festeggiamo», aggiunge il 26enne nigeriano.

«È un sogno che si è realizzato... vedere quanto questa tifoseria ama l'Atalanta è meraviglioso. A Bergamo adesso saranno tutti in strada a festeggiare». Così Antonio Percassi, presidente dei nerazzurri, a Sky Sport, dopo il vittoria dell'Europa League. Dopo il secondo dei tre gol realizzati da Lookman contro il Leverkusen «ho pensato “stavolta forse ce la facciamo”. E' inaspettato un risultato così grande per un traguardo così importante - ha aggiunto - l'Atalanta è nella storia. Il bello è vedere crescere la società in continuazione ed anche i giocatori lo hanno capito».

La gioia di Bergamo: migliaia in piazza

Una festa iniziata al 16' del primo tempo, poco dopo le 21.17, proseguita dieci minuti più tardi, alla mezzora della ripresa ed esplosa pochi minuti prima delle 23. Bergamo s'è fermata per la finale di Europa League dell'Atalanta vinta sul Bayer Leverkusen grazie alla tripletta di Ademola Lookman.

Diecimila tifosi solo tra i due maxischermi in centro, alla Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto e in viale Papa Giovanni XXIII, lungo la strada verso la stazione ferroviaria, a pochi passi da Porta Nuova.