Dopo essersi assicurata un posto nella fase a gironi della prossima edizione con il 5º posto in campionato, la Roma sfida il Siviglia in gara secca a Duisburg negli ottavi di finale di Europa League. Chance importante per gli uomini di Fonseca, che vogliono superare gli andalusi e proseguire il cammino nella competizione europea. Di fronte c' pt è il Siviglia dell' pt ex ds Monchi, quarto in Liga e già qualificato alla prossima Champions League.



Siviglia-Roma, la cronaca

12' st - Escono Zaniolo e Diawara per lasciare spazio a Pellegrini e Carles Perez.

10' st - Zaniolo a colloquio con Kuipers dopo un brutto fallo da dietro su Banega. Anche in questo caso il direttore di gara olandese evita il giallo.

9' st - Occasione per la Roma: Mkhitaryan sfonda sulla sinistra, serve in mezzo Cristante che non ha il tempo di concludere, visto l'anticipo fulmineo di Koundè.

6' st - Il primo squillo della partita di Mkhitaryan: Dzeko smista un buon pallone al limite per l'armeno, che entra in area e con il mancino rasoterra sfiora il palo di Bounou.

3' st - Pallone lungo in area, controllo di petto di Dzeko, che fronteggia un avversario e poi sbaglia tutto nel ribaltamento sulla corsia opposta.

2' st - Subito Ocampos pericoloso: penetra in area dalla sinistra e libera il mancino rasoterra, che si perde di poco a lato.

1' st - Nessun cambio nell' pt intervallo, Lopetegui e Fonseca confermano gli stessi 22 del primo tempo.



49' pt - Dopo un minuto extra di recupero si chiude il primo tempo, Siviglia avanti 2-0 a Duisburg.

48' pt - Arriva il primo giallo del match: se lo guadagna Kolarov dopo uno sgambetto su Suso.

44' pt - Non si placano le proteste della Roma: l' pt azione del gol è partita da un contatto sospetto tra Diego Carlos e Dzeko, su cui il bosniaco ha avuto la peggio. Un duello giudicato regolare dal Var.

44' pt - Raddoppio del Siviglia. Ibanez buca la scivolata su Ocampos, che dalla destra punta Pau Lopez e serve in mezzo En Nesyri: facile per il marocchino insaccare con il piatto sinistro a porta vuota.

39' pt - Altro intervento piuttosto duro sempre su Zaniolo, questa volta commesso da Fernando: fallo tattico su cui Kuipers decide di non estrarre ancora il primo cartellino della gara.

38' pt - La panchina della Roma rumoreggia dopo un contatto piuttosto duro tra Diego Carlos e Zaniolo: il difensore andaluso interviene con il piede a martello, per Kuipers non c' pt è il fallo.

36' pt - Zaniolo: sinistro potente dal centro dell' pt area, Diego Carlos decisivo con la deviazione in angolo. Prima palla gol per la Roma.

32' pt - Cross basso di Spinazzola dalla sinistra a cercare Dzeko, anticipo su di lui di Diego Carlos, che spazza via.

30' pt - Brivido per la Roma: filtrante di Fernando a trovare l' pt inserimento di Jesus Navas, che supera Pau Lopez ma si allunga il pallone oltre la linea di fondo.

28' pt - Prima fuga sulla sinistra di Spinazzola, che attaca il fondo e poi crossa morbido in mezzo, pallone bloccato da Bounou.

26' pt - Il gioco riprende.

24' pt - Cooling break a Duisburg.

22' pt - Arriva il vantaggio del Siviglia. Grande azione di Reguilon, che fa tutto da solo: controlla sulla sinistra, supera in velocità Bruno Peres e Ibanez in area, poi calcia con il mancino, su cui Pau Lopez buca l' pt intervento.

20' pt - Ci prova ancora En Nesyri, tra i più attivi nel Siviglia: destro dal limite, pallone al lato.

12' pt - Traversa colpita da Koundé di testa su calcio d' pt angolo. Angolo dalla sinistra, Koundé è solo in area e ha tutto lo spazio per saltare e colpire di testa, centrando in pieno la traversa.

8' pt - Si fa vedere la Roma in avanti con Zaniolo, scambio al Dzeko che prova a premiare l' pt inserimento in area dell' pt ex Inter: bella l' pt idea del bosniaco, ma il suo pallone è troppo lungo.

7' pt - Ocampos, destro dal limite: intervento di Pau Lopez, che con la mano di richiamo alza in angolo. Ora è un assedio del Siviglia.

5' pt - Percussione sulla sinistra di Reguilon, che salta Bruno Peres, ma non Mancini: l' pt ex Atalanta mette il piede per fermare l' pt avversario, ma concede l' pt angolo.

3' pt - Ancora En Nesyri, che riceve da Suso in area e calcia con il destro: primo tiro del match, bloccato a terra da Pau Lopez.

1' pt - La Roma gestisce il primo pallone del match.

- Prima del fischio iniziale, le squadre osservano un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del coronavirus

FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Suso

A disp.: Vaclik, Sanchez, Javi Diaz, Sergi Gomez, Escudero, Oliver Torres, Vàzquez, de Jong, Munir, Jose Mena, Pablo Perez, Genaro Rodriguez

All.: Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko

A disp.: Mirante, Cardinali, Fazio, Santon, Calafiori, Perotti, Pellegrini, Villar, Carles Perez, Kluivert, Under, Kalinic

All.: Fonseca

Arbitro: Kuipers (Ola)

