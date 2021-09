Il Legia non si ferma più: Leicester ko, polacchi primi

La vittoria all’esordio con lo Spartak Mosca ora pesa doppio per il Legia Varsavia che vince anche la seconda partita di questa Europa League. La squadra polacca ha infatti avuto la meglio anche del Leicester - che nel primo episodio del girone aveva pareggiato 2-2 contro il Napoli in casa - e si è portata in vetta al girone C.

LEGGI ANCHE Elmas, gol da record in Europa: il più veloce di un club italiano

Ancora una vittoria di misura per i polacchi, a decidere il match stavolta è un gol di Emreli che punisce la retroguardia inglese alla mezz’ora del primo tempo. Con il successo conquistato stasera, il Legia è primo a punteggio pieno in classifica, davanti allo Spartak Mosca.

LA CLASSIFICA:

Legia Varsavia 6 punti

Spartak Mosca 3 punti

Leicester 1 punto

Napoli 1 punto