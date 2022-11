L’ultimo turno di Europa League deciderà le sorti del Gruppo C e della Roma. Già certo del primo posto il Real Betis con 13 punti, subito dopo i giallorossi e il Ludogorets a 7 che nella sfida di stasera all’Olimpico si giocheranno l’accesso ai play-off per non retrocedere in Conference League. Lo scorso settembre Mourinho fu sconfitto a Razgrad (una delle due vittorie interne per i bulgari in questa Europa League insieme a quella contro l’HJK Helsinki), per continuare l’avventura nella seconda coppa europea stasera può soltanto vincere. Nella giornata di ieri è stato accolto il ricorso per la squalifica di Nicolò Zaniolo, che torna a disposizione dopo due giornate di stop. Non sarà della partita invece Mancini. Calcio d’inizio alle ore 21:00.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. Allenatore: Simundza.

Dove vedere Roma Ludogorets in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su TV 8 e in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252) e in streaming su Sky Go e Now Tv. La diretta testuale su ilmessaggero.it