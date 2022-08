Archiviato il sorteggio della Champions League, con le urne che hanno sentenziato l'esito peggiore per l'Inter, finito nei gironi insieme a Barcellona e Bayern, è ora la volta dell'Europa Legaue. A Istanbul è programmata per le 13 l'estrazione dei gironi. Grande attesa per conoscere le avversarie delle due squadre della Capitale, le uniche italiane presenti quest'anno.

Sarri, al secondo campionato sulla panchina dei biancocelesti, è uscito l'anno scorso durante i sedicesimi con il Porto di Sérgio Conceição. Nella prossima stagione europea l'allenatore toscano alla guida della Lazio è dunque chiamato a migliorare il risultato dell'ultima stagione, a fronte soprattutto di un'ottima campagna acquisti fatta da Lotito e Tare. La Roma probabilmente è la squadra su cui convergono le attenzioni più grandi tra tutte le compagini della competizione. Vincitori della prima Conference League della storia, i ragazzi di Mourinho avranno probabilmente la pressione di essere tra le favorite per la vittoria finale. La guida del vate di Setubal e l'innesto della Joya fanno già sognare i tifosi giallorossi.

Il quadro completo dei gironi

- Gruppo A: Arsenal; PSV; Bodo/Glimt; Zurigo

- Gruppo B: Dinamo Kiev; Rennes; Fenerbahce; AEK Larnaca

- Gruppo C: Roma; Ludogorets; Betis; HJK Helsinki

- Gruppo D: Braga, Malmoe; Union Berlino; Union Saint-Gilloise

- Gruppo E: Manchester United; Real Sociedad; Sheriff; Omonia Nicosia



La diretta

, Feyenoord; Midtjylland; Sturm GrazOlympiacos, Qarabag; Friburgo; NantesStella Rossa; Monaco; Ferencvaros; Trabzonspor

Ore 13.32 - Ci saranno anche i danesi del Midtjylland con la Lazio, oltre al Feyenoord, nel gruppo F della Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Istanbul

Ore. 13.30 - Betis nel gruppo della Roma, spagnoli inseriti nel girone C.

Ore. 13:25 - La Roma affronterà i bulgari del Ludogorets, nel gruppo C di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa, a Istanbul

Ore 13.22 - La Lazio sorteggiata nel gruppo F

Ore 13.20 - La Roma finisce nel gruppo C

Sorteggi Europa Legue: la composizione delle fasce

Prima fascia: Manchester United, Roma, Arsenal, Lazio, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Olympiacos.

Seconda fascia: Psv Eindhoven, Monaco, Feyenoord, Rennes, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets.

Terza Fascia: Sheriff, Betis, Midtjylland, Bodo Glimt, Ferencvaros, Union Berlino, Friburgo, Fenerbahce.

Quarta fascia: Union Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes, Hjk, Sturm Graz, Aek Larnaka, Omonia, Zurigo.

Le date della fase a gironi

Le date delle sei giornate del girone saranno: 8 settembre (prima giornata); 15 settembre (seconda giornata); 6 ottobre (terza giornata); 13 ottobre (quarta giornata); 27 ottobre (quinta giornata); 3 novembre (sesta giornata).

