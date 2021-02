Roma e Milan scoprono le loro avversarie negli ottavi di finale di Europa League. Dopo la qualificazione centrata ieri contro Braga e Stella Rossa, le due italiane vedranno uscire dall'urna di Nyon il prossimo ostacolo verso la finale di Danzica. Via alle 13 nel quartier generale della Uefa: prendono parte i 16 club che hanno superato i sedicesimi.

A differenza del turno precedente, non ci sono restrizioni né teste di serie: possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nei gironi oppure club dello stesso Paese. Possibile quindi anche un derby italiano tra Roma e Milan. Fonseca e Pioli sperano di non pescare le inglesi: Manchester United, Tottenham e Arsenal sono sicuramente gli avversari da evitare. Temibile anche l'Ajax, estromessa dalla Champions dall'Atalanta. Le speranze si chiamano Molde, Young Boys, Dinamo Zagabria e Dynamo Kiev.

Le date degli ottavi di finale

Tutte le gare di andata degli ottavi si giocheranno giovedì 11 marzo 2021, quelle di ritorno sono in programma il 18 marzo 2021. Solita divisione in due fasce, le 18.55 e le 21. Venerdì 19 marzo già segnato sul calendario il sorteggio di quarti e possibili incroci in semifinale. Roma e Milan sperano di esserci.

Le qualificate al prossimo turno di Europa League

Ajax (OLA), Arsenal (ING), Dinamo Zagabria (CRO), Dinamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Manchester United (ING), Milan (ITA), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Slavia Praga (CZE), Tottenham (ING), Villarreal (SPA), Young Boys (SVI).

Dove vedere il sorteggio di Europa League in tv

Ovviamente ci sarà la possibilità di seguire in diretta televisiva i sorteggi di Europea League. A trasmettere l'evento sarà Sky che mostrerà le avversarie delle italiane a partire dalle 13 su Sky Sport 24 Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). Per gli abbonati la possibilità di seguire in streaming il sorteggio tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV.

Ultimo aggiornamento: 12:44

