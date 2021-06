Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, rischia di saltare gli Europei con la Nazionale. Il 25enne giocatore giallorosso ha un problema al flessore e la sua presenza alla manifestazione al via da domani con Italia-Turchia è in forte dubbio: tra oggi e domani dovrebbe sottoporsi a esami per capire l'entità dell'infortunio. Un'altra tegola per il ct Roberto Mancini, dopo gli acciacchi di Verratti e l'infortunio di Sensi, che pochi giorni...

