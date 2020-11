Ci sono gesti che valgono più di un gol. Quello dell’attaccante dell’Everton Richarlison sta facendo il giro del web. Non figura nel tabellino dei marcatori della sfida a Craven Cottage contro il Fulham (vinta 3-2 alla formazione di Ancelotti), eppure si è preso la scena con un gesto da Libro Cuore, dopo il fischio finale. In campo non ha scambiato la maglia con gli avversari perché ha deciso di regalare la sua divisa da gioco a un operaio al lavoro sulle impalcature dello stadio, che aveva adocchiato durante la partita. E dopo il fischio finale è andato a lanciargliela di persona, tra lo stupore e la gioia dell’operaio che avrà qualcosa da raccontare ai colleghi nei prossimi giorni.



Ultimo aggiornamento: 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA