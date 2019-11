LEGGI ANCHE

Cinque stagioni non si dimenticano troppo in fretta, soprattutto se le hai passate ale di quella città sei diventato idolo. Ezequiel Lavezzi continua la sua avventura in, dove gioca ormai da tre stagioni dopo aver lasciato il Paris Saint Germain, ma tra una sessione di allenamenti e l'altra qualcosa di Napoli ancora porta con sé in campo.L'attaccante argentino, arrivato a Napoli nel 2007 e ripartito da eroe nel 2012, ha mostrato ai suoi fan sui social l'inconfondibile pantaloncino azzurro col numero 22 colorato d'oro che usava nelle notti affascinanti della prima Champions napoletana. I tifosi azzurri, che ancora lo seguono a distanza, non gli hanno fatto mancare appoggio e ringraziamenti in rete.