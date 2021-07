Fabian e la Spagna vedono l'Italia: «Si torna al lavoro per il match»

Il futuro è ancora un rebus, ma il presente di Fabian Ruiz fa di certo rima con l'Italia. Il Paese che negli ultimi anni l'ha visto crescere con la maglia del Napoli e quello che dovrà affrontare con la sua Spagna nella semifinale di Euro 2020 in una gara che non consente errori. «Siamo tornati al lavoro per il match di martedì» ha scritto il centrocampista azzurro sui suoi canali social.

