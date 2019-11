LEGGI ANCHE

Gli sono bastate sei partite per trovare il primo gol anche con la maglia della nazionale maggiore. Fabián Ruiz continua il suo processo di crescita con la maglia della, sempre più titolare ed ora anche decisivo in zona gol. Suo il primo contro la Romania di ieri, una gara finita con un largo 5-0 e inaugurata dalla rete del centrocampista napoletano.«Grande partita per chiudere le qualificazioni. Sono orgoglioso di poter vestire questa maglia ancora una volta» ha scritto Fabián sui social al termine del match. Con questa vittoria, lagià qualificata si accerta anche del primo posto nel suo girone di qualificazione aglidella prossima primavera.