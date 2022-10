Fabian Ruiz, Napoli nel cuore: «Affrontarli in Champions? Vediamo»

«Seguo sempre il Napoli, ho giocato lì per quattro stagioni e c’è sempre un pezzo di Napoli nel mio cuore». Fabian Ruiz macina chilometri e finalmente si prende spazio anche a Parigi. Dopo il big match contro il Marsiglia, lo spagnolo ha parlato anche degli azzurri: «Spero il meglio per loro. Stanno facendo bene in questo avvio di stagione e ne sono felice, sono primi in campionato e Champions, ho ancora tanti amici a Napoli e di questo sono contento. Incontrarli agli ottavi in Champions? Vediamo…»

«All’inizio è stata dura qui, sono rimasto per settimane ad allenarmi da solo per trovare la forma fisica, pian piano, ma credo di essere a un buon punto, ora mi sento già molto meglio» racconta Fabian dopo l'avvio in Francia. «Giocare 90 minuti aiuta, mi fa sentire meglio, sono sulla strada giusta e devo continuare a lavorare così in un grande club come il Paris Saint Germain. Devo essere al meglio per potermi giocare le mie carte e per aiutare la squadra, che è l’obiettivo più importante».