Fabian Ruiz carica la Spagna: «Con la Slovacchia è una finale»

Dentro o fuori, senza alternativa. La Spagna di Fabian Ruiz, dopo due gare deludenti nelle prime uscite dell'Europeo, deve vincere nell'ultimo appuntamento del girone questa sera contro la Slovacchia per non correre il pericolo di una clamorosa eliminazione anticipata. «Buone sensazioni nell'ultimo allenamento, con la Slovacchia sarà come una finale! Siamo pronti!» ha scritto su Instagram il centrocampista del Napoli che ha caricato i suoi.