Fabian Ruiz vince con la Spagna: l'Albania di Hysaj ko con l'Inghilterra

All'ultimo minuto e grazie al gol di Dani Olmo. La Spagna trova la prima vittoria di queste qualificazioni Mondiali e si prende i 3 punti in rimonta in Georgia. I padroni di casa erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Kvaratskhelia, ma nella ripresa la nazionale di Luis Enrique ha prima pareggiato con Ferran Torres e poi completato la rimonta al minuto 93. Per Fabian Ruiz, partito titolare, in campo 55' prima della sostituzione con Thiago.

Non è andata bene, invece, all'Albania di Elseid Hysaj. Il terzino azzurro era partito titolare nella super sfida contro l'Inghilterra ed è rimasto in campo per tutto il match, ma gli inglesi sono riusciti a portare via la vittoria da Tirana grazie al gol di Kane e a quello di Mount nella ripresa. La formazione allenata da Edi Reja resta comunque seconda nel gruppo I, in attesa delle gare di stasera.