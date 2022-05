Caressa fa arrabbiare i napoletani: «La mano de Dios fa schifo»

Torna a far parlare di sé il gol di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986. La famosa Mano de Dios è stata criticata aspramente dal conduttore Sky Sport Fabio Caressa, un commento che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli: «A distanza di tanti anni lo possiamo dire, questo gol fa proprio schifo» ha esordito. «A me è pure piaciuto, non sono uno di quelli che vanno per il politically correct, metteteci pure l’aspetto politico per la guerra alle Malvinas tra le due nazioni, ovvero Inghilterra e Argentina, e quello che aveva dentro Diego come sentimento, ma quello non era gol, e va detto».