Fabrizio Corona e le scommesse: «Stop notizie fino a martedì, porterò le prove ad “Avanti Popolo” sulla Rai»

Adesso basta, per ora. Il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, «non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera». Lo ha comunicato lo stesso ex re dei paparazzi tramite un post sul suo profilo Instagram, spiegando che quel giorno sarà «ospite della trasmissione “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo» e che in quell'occasione presenterà «tutte le prove sull'inchiesta del calcio scommesse». «Sperando in una vittoria dell'Italia - ha aggiunto - vi diamo quindi appuntamento a martedi sera, dopo la partita, su Rai 3, a partire dalle 22».

Scommesse, da Fagioli a Zaniolo: i giocatori rischiano 3 anni di squalifica (senza collaborazione o patteggiamento)

Scommesse, le chat di Zaniolo e Tonali, le cifre, la talpa di Corona e Zalewski (non indagato): ecco cosa sappiamo

Corona ha aggiunto tramite una storia Instagram che martedì farà «il nome di tutti i calciatori coinvolti» nel presunto giro di scommesse sulle partite, «con prove oggettive e nomi di tutti quelli che sono protagonisti di questa nostra e clamorosa inchiesta».