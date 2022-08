La Uefa sta preparando sanzioni economiche per 20 club europei, tra cui Juventus, Inter e Roma. È questa l'indiscrezione del quotidiano Times, che annuncia un settembre di svolta per l'applicazione del Fair Play finanziario. I provvedimenti sarebbero una conseguenza delle irregolarità commesse nella stagione 2020-2021, in cui le restrizioni imponevano alle squadre di limitare il rosso in bilancio a 30 milioni di euro nell'arco di tre esercizi di bilancio.

Il concordato di Inter e Roma

Alla luce delle negoziazioni già avviate da nerazzurri e giallorossi con l'Unione delle federazioni calcistiche europee, e dei piani di rientro presentati, i provvedimenti dovrebbero essere ridotti e graduali: non si procederà ancora a nessuna esclusione dalle Coppe, ma per Inter e Roma sono prevedibili sanzioni e limitazioni del mercato. I Friedkin hanno già stilato un programma triennale basato su tre pilastri: aumento dei ricavi, diminuzione delle spese e finanziamento soci, ma non basterà per evitare la misura punitiva.

Gli altri club

Diversa la situazione per gli altri club: Arsenal, Barcellona e Juventus sarebbero ancora in ritardo nella presentazione della documentazione e nel raggiungere un accordo totale. Per alcuni i rapporti sono ancora incrinati dai tempi del tentativo di uscita dalla confederazione di Ceferin e dalla conseguente creazione della Super Lega. Per questo motivo avrebbero rifiutato ogni patteggiamento con la Uefa. In Francia previste sanzioni minori per Psg e Marsiglia.

Il nuovo programma

La stagione in corso sarà l'ultima a seguire le attuali regole del Fair Play Finanziario. Dal 2023 sarà in vigore un nuovo sistema che consentirà ai club di spendere solo una percentuale delle proprie entrate in un anno solare tra stipendi, trasferimenti e commissioni degli agenti. Il tetto di spesa sarà graduale, passando dal 90% dei ricavi utilizzabili in uscita nel 2023, al 70% del 2025.