Fausto Scarpitti, «pareggio giusto»: il Real tuona contro gli arbitraggi

Un pareggio tutto sommato giusto, benché viziato da una decisione arbitrale che avrebbe potuto condizionare ancor più in negativo la gara del Real San Giuseppe. Fausto Scarpitti vede il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-2 nel recupero casalingo contro l'Italservice. «Pareggio quantomeno giusto. La mia squadra ha spinto per rientrare in gara, nonostante alcune decisioni. Il rigore obiettivamente è netto, ma quel fallo da cui è scaturito il loro secondo gol non si può non fischiare. E da quella decisione è scaturito il nostro nervosismo con tanti ammoniti in una gara correttissima, contro una squadra corretta come il Pesaro. Per il resto, avevamo di fronte una grande squadra a cui è praticamente impossibile fare più di 2 gol. E negli spogliatoi ci eravamo detti di provare a non prenderne».

Nel secondo tempo il Real ha ritrovato le giuste condizioni mentali «e praticamente non abbiamo rischiato nulla se non su un grande salvataggio di Santos. Per il resto abbiamo creato diverse occasioni. Abbiamo portato Pesaro a quota 5 falli a 11' dal termine e ci sono state due situazioni in particolare su Dian Luka che ci avrebbero portato molto prima al tiro libero, ma purtroppo quando si arriva al bonus gli arbitri hanno un po' il braccino corto nel fischiare».

Una vittoria contro Pesaro sarebbe stata fondamentale per il cammino playoff dei vesuviani, ma il pareggio allunga la striscia positiva e tiene alto il morale della squadra. Sul piano societario però il club non ci sta e recrimina in maniera vibrante contro la direzione di gara di Marco Moro di Latina e Antonio Dimundo di Molfetta.

«È giunto il momento di dire basta - tuona il presidente Antonio Massa.- L'arbitraggio della gara con l'Italservice Pesaro di ieri è stato un qualcosa di incredibile. Abbiamo subito ben sette ammonizioni non arrivando a fare lo stesso numero di falli. In più, ci sono molte perplessità anche su come è avvenuto l'1-2 con il contatto tra Kytola e Cesaroni e il rigore non concesso per un chiaro fallo su Ercolessi. Sono settimane che subiamo in silenzio, ma è ora di parlare. È ormai chiaro che in ogni tipo di dubbio, ci fischiano contro. Con questo tipo di atteggiamento della classe arbitrale verso il Real San Giuseppe la nostra presenza alle Final Four di fine marzo diverrebbe totalmente senza senso».