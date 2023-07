Feldi Eboli, aria di Champions: il Main Round si gioca al PalaSele

Questo pomeriggio a Nyon si è tenuto il sorteggio del turno preliminare e del Main Round di Champions League di calcio a 5. I campioni d'Italia della Feldi Eboli entreranno in scena proprio nel Main Round, ospitando al PalaSele tutti gli incontri del gruppo 8.

L'urna ha riservato alle volpi di Samperi i campioni di Bielorussia del FC Stalitsa Minsk e le vincenti dei gironi E e F del turno preliminare. Il gruppo E annovera Futsal Klub Lucenec (SVK), FC Cosmos Tallinn (EST), FC Encamp (AND) e PYF Saltires (SCO); il gruppo F invece Doukas SAC (GRE), Blu Magic FC Dublin (IRL), BSC Nistru Chisinau (MDA) e Bloomsbury Futsal (ENG). Il turno preliminare emetterà i suoi verdetti a fine agosto.

Rispetto all'anno scorso, la Feldi potrà giocare a Eboli e non sarà costretta a emigrare al PalaJacazzi di Aversa, dove andarono in scena gli incontri dell'Elite Round, che videro la formazione rossoblu sfiorare la qualificazione alla Final Four, dovendosi arrendere a uno spettacolare Sporting Lisbona.

Salvo Samperi s'è detto entuasiasta di questa seconda partecipazione consecutiva in Champions League: «Avremo tempo per studiare e capire bene come affrontare i campioni di Bielorussia, prima di conoscere gli altri avversari.

E sarà incredibile giocare questa competizione dinanzi ai nostri tifosi, che ci daranno sicuramente quella spinta in più come hanno fatto durante tutto l’anno appena trascorso».