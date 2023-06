Feldi Eboli è Campione d'Italia di Futsal: primo scudetto sotto il Garigliano

La Feldi Eboli porta per la prima volta lo scudetto del futsal a sud del Garigliano. Un'impresa straordinaria quella delle volpi di patron Di Domenico, che dopo aver vinto con pieno merito gara 1 al PalaSele, hanno concesso il bis a Cisterna di Latina.

Partita perfetta quella giocata dai ragazzi di mister Samperi, al cospetto di un avversario che in regular season aveva conquistato sul campo gli stessi punti della capolista Napoli.

Avversario fisico, battuto però con intelligenza tattica ma soprattutto con una “fame” mostrata da tutti gli atleti scesi in campo.

Più cattiva la Feldi, più caparbia, più incisiva sotto tutti i punti di vista.

E dopo un primo tempo equilibratissimo, nella ripresa le volpi hanno pigiato l'acceleratore, piantando le tende nella metà campo capitolina fino al micidiale uno-due firmato da Guilhermao e Venancio al 7' e al 9'. Un parziale di 0-2 ampiamente legittimato da un taccuino di occasioni praticamente monopolizzato dal quintetto ebolitano nella prima metà della ripresa.

Il doppio vantaggio non ha scomposto più di tanto Caponigro & soci, pur a fronte di un immediato ricorso al portiere di movimento da parte dell'Olimpus. Schininà a creare superiorità in fase offensiva, ma la Feldi alza una'autentica muraglia perforata solo da un siluro di Sacon al 16'. Ultimi minuti vietati ai deboli di cuore: il palo dice di no allo stesso Sacon, poi Humberto non inquadra lo specchio della porta.

Alla sirena esplode l'immensa gioia della Feldi Eboli, che si cuce al petto con pieno merito lo scudetto, pur essendo arrivata da quarta in classifica ai playoff. Eliminata la Sandro Abate Avellino al primo turno, la squadra di patron Di Domenico ha ribaltato ogni pronostico sbarazzandosi della capolista Napoli in semifinale e appunto della seconda della classe nella serie finale.

«Un'emozione grandissima che voglio dedicare al mio papà che non c'è più». Di Domenico trattiene a fatica le lacrime, prima di lasciarsi andare a un misto di gioia e commozione. «Siamo nella storia», ha esclamato il presidente della Feldi, al quale hanno fatto eco la “saracinesca” Dalcin e mister Samperi. Per quest'ultimo è gioia ancor più grande, dopo aver conquistato lo scudetto al terzo tentativo di fila, prima alla guida di Catania e nelle ultime due annate sulla panchina della Feldi.

È l'anno d'oro per il pallone della Campania. Come il Napoli nel calcio a 11, la Feldi Eboli riscrive la storia del calcio a 5 nazionale. Nel suo ventesimo anno di attività, la squadra della Piana regala al sud la sua prima, grande e meritata vittoria.