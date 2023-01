Feldi Eboli, prezioso blitz a Catania: le volpi consolidano la terza piazza

Importante successo esterno per la Feldi Eboli, che batte a domicilio la Meta Catania portando a casa un risultato di grande prestigio. I rossoblu tengono il passo di Sandro Abate e Futsal Pescara, accorciando le distanze sulla capolista Napoli, battuta contro ogni pronostico in casa da un ottimo L84.

Non è stata una gara in discesa per i ragazzi di mister Samperi, uno degli ex di turno tra le fila degli ebolitani. Dopo 20 secondi la Meta passa in vantaggio con Musumeci su schema da corner, sfiorando pure il raddoppio poco dopo, con Caponigro bravo a salvare sulla linea.

È un diesel la squadra di patron Di Domenico. Dopo il gol annullato a Dalcin per fallo di Braga sul portiere di casa, Guilhermao al 6’ trova il varco giusto per il pareggio. Dovara è un felino e respinge i tentativi di Caponigro, Vavà e Venancio, altro ex in campo. Nel finale di frazione Pulvirenti rimedia un rosso per doppia ammonizione e la Feldi ringrazia immediatamente, sfruttando la superiorità numerica per andare in vantaggio con Braga. La traversa di Guilhermao chiude la prima frazione.

Nella ripresa la Feldi riparte ancora a ritmi alti, ma l’occasionissima è di marca etnea con Braga che si immola sulla linea per impedire il 2-2. Si viaggia comunque sul filo dell’equilibrio, ma a metà frazione Luizinho si conferma re dei bomber di Serie A infilando la porta catanese con una sventola sugli sviluppi di un angolo.

Non c’è tempo per cullarsi. Meta Catania è più che viva e si rimette in corsa con Spellanzon, che approfitta di una leggerezza di Guilhermao e dimezza le distanze. Nel finale Lutin ha l’occasione di completare la rimonta ma sbaglia da ottima posizione, concedendo dunque un prezioso successo al Feldi Eboli.