Feldi Eboli-Città di Melilli 5-2 : doppio Luizinho, volpi a quota 10

L'euforia per l'organizzazione dell'élite round di Champions League non ha distratto la Feldi Eboli, che al ritorno al clima campionato non ha steccato tra le mura amiche. Le volpi di Samperi hanno battuto per 5-2 il neopromosso Città di Melilli, fanalino di coda del campionato di Serie A.

La formazione ebolitana ha condotto la gara fin dai primi minuti, concedendo ben poco agli ospiti. Le squadre vanno all'intervallo sul punteggio di 3-1, con le reti di Venancio, Scigliano e Fantecele, intervallate dal parziale 2-1 siglato da Di Francesco.

Nella ripresa in pochi minuti la Feldi indirizza definitivamente l'esito del match grazie alla doppietta del solito Luizinho, che conferma l'ottimo momento dopo le prestazioni eccezionali fornite nelle tre gare del main round di Futsal Champions League. Nel finale un autogol di Pieri mitiga solo parzialmente la delusione del Città di Melilli, fissando il punteggio definitivo sul 5-2.

Grazie a questo successo la Feldi Eboli sale a quota 10 punti in 5 partite, con un match in meno rispetto alla capolista Napoli Futsal.