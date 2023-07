Feldi Eboli tra conferme e novità: c'è la firma di Galliani e Quinto

Pierluigi Galliani e Mario Quinto sono due nuove “volpi”. La Feldi Eboli ha annunciato il loro tesseramento, unitamente alle conferme di Lucas Baroni e Fabricio Calderolli.

Classe 1995, Galliani ha firmato un accordo biennale col club del presidente Gaetano Di Domenico. Proviene dalla Came Dosson, club con cui ha disputato gli ultimi due campionati di massima serie dopo le esperienze con Signor Prestito CMB, Civitella e Pescara. Il nuovo acquisto rossoblu s'è detto entusiasta di potersi misurare «con giocatori di altissimo livello. Arrivo nella squadra Campione d’Italia e avremo l’obbligo di difendere il titolo conquistato e cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni che affronteremo».

Il giovane Quinto, classe 2001, ha indossato per diversi anni la casacca del Bernalda futsal, prima di accasarsi alla AS Roma C5 in Serie A2.

Nell’ultima stagione ha realizzato 8 reti in 20 gare, imponendosi come uno dei migliori giovani nel futsal italiano.

Il classe 1997 Baroni ha rinnovato per un'altra stagione, con una gran voglia di riscatto dopo l'infortunio che ne ha condizionato in negativo le prestazioni. «Ci sono stati dei momenti bellissimi come l’avventura in Champions League, ma purtroppo anche momenti negativi come dopo l’infortunio alla caviglia».

Esperienza e qualità con la conferma di Calderolli, che a Eboli ha conquistato il suo terzo scudetto in carriera. Il classe 1986 ha prolungato per altre due stagioni, a dimostrazione del grande legame creato con la società e l'ambiente ebolitano. «Voglio ringraziare il presidente Gaetano Di Domenico per la fiducia che mi ha dato. Vogliamo continuare a scrivere la storia della Feldi Eboli e cercheremo anche quest’anno di portare il nome di questa società il più in alto possibile».