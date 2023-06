La Feldi Eboli si prepara a giocare la seconda finale scudetto consecutiva. Dopo la delusione della sfida infinita contro Italservice Pesaro della scorsa stagione, le volpi di patron Di Domenico proveranno a conquistare il tricolore al cospetto dell'Olimpus Roma, un'altra corazzata del campionato di Serie A.

Domani sera al PalaSele è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Così come già visto nella serie di semifinale contro Napoli. Nel ventesimo anno di attività, la formazione ebolitana prova a scrivere un prestigioso capitolo della sua storia, dopo la storica partecipazione alla Champions League.

Si parla di un addio di mister Samperi al termine della stagione, ma non ci sarebbe modo migliore di stringersi la mano e salutarsi con un tricolore cucito sul petto. Nella stagione regolare il doppio confronto con l'Olimpus ha prodotto una vittoria per parte: successo Feldi al PalaSele per 5-4, capitolini avanti per 3-2 al PalaOlgiata.

Si giocherà al meglio delle tre gare, con due turni interni per l'Olimpus grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Gara 1 in programma domani al Palasele con fischio d'inizio alle 20.30 e ingresso gratuito. Il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su SkySport.