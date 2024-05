Feldi Eboli, c'è la gara 2 playoff: volpi avanti solo con un successo

Conto alla rovescia in casa Feldi Eboli in vista di gara 2 del primo turno playoff. Le volpi di Salvo Samperi sono reduci dal pirotecnico pareggio esterno contro Napoli. Un risultato che è stato accolto in maniera positiva ma non troppo, tenendo conto che i rossoblu della Piana si erano ritrovati in doppio vantaggio ai tempi supplementari.

Domani sera al PalaSele - fischio d'inizio alle 20.30 - il quintetto del presidente Di Domenico andrà a caccia della qualificazione alle semifinali scudetto.

Ma il nuovo regolamento fa “pendere” la bilancia del pronostico dalla parte dei partenopei. In caso di nuovo pareggio anche in gara 2, infatti, sarebbe Napoli a passare il turno in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

Sarà una gara da gestire soprattutto sul piano dei nervi e della pazienza, senza strafare per evitare di essere puniti da un roster - quello napoletano - formato da atleti di primissimo piano. E il valore degli avversari è emerso proprio in gara 1, quando il Napoli è riuscito a rimettere in piedi con caparbietà una partita che sembrava indirizzata verso la vittoria della Feldi Eboli.

«Voglio richiamare uno spirito d’appartenenza che parte da Eboli e raccoglie la Piana del Sele e la provincia di Salerno - ha affermato il presidente Gaetano Di Domenico -. Tutti insieme possiamo fare qualcosa di importante. Questa partita vale una semifinale e ci aspettiamo un grande match ma soprattutto una grande Feldi Eboli».