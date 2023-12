Feldi Eboli-Levalloise 0-4: volpi ultime nell'Elite Round

Si chiude con una sonora sconfitta l'esperienza della Feldi Eboli nell'Elite Round di Champions League. Dopo il ko contro Riga, che ha di fatto estromesso le volpi dalla Final Four, la squadra di Salvo Samperi crolla con un sonoro 0-4 nel match contro Etoile Levalloise e termina all'ultimo posto nel girone.

Partita ininfluente ai fini della classifica.

Le due squadre ci mettono un po' a ingranare le marce giuste ma sono i francesi a creare nella prima frazione le occasioni più pericolose, trovando però sulla loro strada un attentissimo Montefalcone. Il punteggio si sblocca comunque prima dell'intervallo con la rete di Kaique Souza per i transalpini.

Al 4' della ripresa Mohammed realizza il raddoppio per l'Etoile, che conserva il doppio vantaggio con una proficua fase difensive. A 8' dal termine Samperi opta per il portiere di movimento ma non arrivano i frutti. Anzi, negli ultimi minuti il quintetto francese incrementa il gap chiudendo sul definitivo 0-4 grazie alle reti di Mouhoudine e Bilal Bakkali.