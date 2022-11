Feldi Eboli, Scigliano al primo centro: «Bravi a tenere alta la croncentrazione»

«Non era facile tenere alta la concentrazione dopo la Champions, soprattutto perché giocavamo contro l'ultima in classifica». Marco Scigliano commenta così la vittoria della Feldi Eboli contro il Città di Melilli. Un 5-2 nel quale il numero 8 rossoblu ha impresso anche la sua firma.

«Sono contento per il gol e lo dedico a me stesso, per la costanza e la voglia che metto ogni giorno in allenamento. Siamo stati bravi a scendere in campo con la giusta mentalità, perché è quella che ti porta a raggiungere risultati grandiosi. Ce l'abbiamo messa tutta, anche noi che giochiamo di meno».

Il tecnico Salvo Samperi analizza forse l'unico difetto della Feldi nel match col fanalino di coda. «Avremmo potuto indirizzare la partita sin da subito, chiudendo con un vantaggio ben più ampio all'intervallo. Ma da questi aspetti possiamo trarre margini di crescita. Abbiamo tanti impegni ravvicinati, ma possiamo gestirli facendo ruotare tutti gli uomini a disposizione. Questo è un grande gruppo».