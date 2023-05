Feldi Eboli-Meta Catania 5-5: derby ai playoff per le volpi

Pirotecnico 5-5 tra Feldi Eboli e Meta Catania nell'ultimo turno della stagione regolare. Le volpi vanno sotto di 3 reti nel primo tempo ma completano una caparbia rimonta nella ripresa per evitare il capitombolo interno.

Gli etnei ingranano le marce alte da subito. Musumeci, Alonso e Bocao sembrano indirizzare il match in favore degli ospiti. Samperi scuote i suoi e la sveglia è utile a rimettere tutto in discussione prima dell'intervallo. Vava e Restaino trovano il varco giusto e portano il parziale sul 2-3.

Insistono i padroni di casa anche nella ripresa e la Meta sembra resistere. Una sventola al volo di Vavà sugli sviluppi di un corner rimette le cose in pari, ma non è finita. Guilhermao in contropiede trova addirittura la rete del parziale 4-3 per una Feldi che sembra viaggiare sulle ali dell'entusiasmo.

Catania non demorde e dà il via a 90 secondi senza esclusione di colpi. Musumeci fa 4-4 al 17', Restaino riporta avanti Eboli 24 secondi dopo, Alonso fissa il punteggio sul definitivo 5-5 un minuto dopo.

Applausi per tutti e ora da subito testa alla post-season. Ai quarti di finale sarà subito derby per la Feldi Eboli, che se la vedrà contro Sandro Abate Avellino. Gara 1 in Irpinia, gara 2 a Eboli ed eventuale gara 3 sempre in casa delle volpi di patron Di Domenico.