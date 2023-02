Uragano Feldi Eboli in Coppa Italia: Meta ko, le volpi volano in Final Four

Campania Felix in Coppa Italia di Serie A di calcio a 5. Dopo la qualificazione del Real San Giuseppe nel primo pomeriggio, anche la Feldi Eboli raggiunge una Final Four quasi monopolizzata da formazioni campane. Domani si aggiungerà infatti anche una tra Napoli e Sandro Abate Avellino, impegnate nel derby dei quarti di finale.

Intanto in serata la Feldi ha letteralmente strapazzato la Meta Catania. I ragazzi di Samperi hanno praticamente mantenuto il controllo della partita fin dalle primissime battute. Il parziale di 3-0 all'intervallo avrebbe potuto essere anche più ampio. Dopo il primo sigillo di serata di Guilhermao, Luizinho e Venancio hanno arrotondato il punteggio.

Nella ripresa, praticamente allo stesso minuto del primo tempo, Guilhermao ha infilato il poker. Per Catania magra consolazione al 6' con il gol di Pulvirenti, poi la grandinata di gol della Feldi è andata avanti con Fantecele, Restaino e Calderolli.

Una gran serata per la formazione del presidente Di Domenico, che spazza via la doppia delusione della sconfitta in semifinale di Coppa Divisione contro gli amici del Real San Giuseppe, ma soprattutto il ko all'ultimo secondo nel big match esterno di campionato contro Olimpus Roma.