Feldi Eboli-Napoli Futsal 0-3, azzurri in semifinale playoff

E il PalaSele si tinge d’azzurro. Si scatena il paraguaiano numero 10. La doppietta nel secondo tempo di Javier Adolfo Salas (rigore trasformato al 22’05” e raddoppio 35 secondi dopo) e il gol dell’argentino Cristian Borruto (39’38”) regolano le volpi e consegnano alla compagine allenata da Fulvio Colini l’accesso in semifinale. Feldi Eboli-Prezioso Casa Napoli finisce 0-3, con il club presieduto da Serafino Perugino che batte in maniera netta ed elimina i campioni d’Italia in carica dalla serie playoff.

Battaglia sul parquet. Derby campano acceso e combattuto in diretta su Sky Sport. Primo tempo a reti inviolate. Viene espulso nella ripresa il difensore rossoblu Venancio. Privata di un valido elemento la formazione di Salvatore Samperi. Rimedierà il cartellino rosso anche l’universale Giancarllo Selucio a 32 secondi dalla sirena.

«Senza regole…vincere!». E’ questo lo striscione esposto dal pubblico per incitare i padroni di casa. E invece passa il Napoli Futsal, compiendo un blitz decisivo. Si rivede in campo Alessandro Patias, assente ad Aversa (uscirà tra le lacrime), out il brasiliano Diego Mancuso. Sbarra la sua porta Jurij Bellobuono, in completo bianco.

Prima semifinalista. Ora capitan Fernando Perugino e compagni attendono di conoscere la vincente tra Sandro Abate Avellino e L84, impegnate in gara 3 domani 18 maggio (ore 18).