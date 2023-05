Feldi Eboli-Napoli Futsal 2-3, i partenopei sbancano il PalaSele

Saltano, cantano, ballano. Scaricano così la tensione al termine dei due tempi supplementari capitan Fernando Perugino e compagni. Decide il paraguaiano Javier Adolfo Salas, che piazza il 2-3 e risolve la prima semifinale playoff in favore dei ragazzi di Nicola Ferri. Bisogna attendere il 42’24” per il gol pesante del numero 10. Il Napoli Futsal espugna il PalaSele, batte di misura la Feldi Eboli e si aggiudica il primo round.

Sfida avvincente. Due gol per tempo. Sul filo dell’equilibrio la gara del Monday Night con le doppiette di Rodolfo Fortino (3’45” e 21’15”) e Vincenzo Caponigro (9’04” e 24’21”). Ospiti due volte avanti e due volte raggiunti dalle volpi.

Spettacolo allo stato puro con Lorenzo Pietrangelo indiscusso protagonista. Si oppone alla rovesciata in area di Fabricio Calderolli e non solo. Si inginocchia e prega il pivot classe 1983 e poi stringe il pugno destro in segno di esultanza. Pali, traverse e contropiedi. Ci prova Salas, para Marco Pasculli. A 1’20” dalla sirena il timeout di Salvatore Samperi. Reclama un rigore il Napoli (in completo bianco) a 20 secondi dalla sirena.

Si va ai supplementari. Funziona l’uno due Fortino-Salas e il Cholito la mette dentro. Si rinnova il duello Guilhermao-Pietrangelo e di testa Decio Restaino sfiora il pareggio nel finale.

Sabato 3 giugno (ore 18) gara 2 a Cercola in diretta Sky.